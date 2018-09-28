انطلاق حملات الانتخابات البرلمانية في أفغانستان

كابول (د ب أ):

انطلقت حملات الانتخابات البرلمانية الأفغانية، اليوم الجمعة، حيث أطلق أكثر من 2500 مرشح عروضهم للفوز بمقعد في مجلس النواب بالبلاد.

ويمكن رؤية لافتات وملصقات المرشحين، الذين يروجون لأنفسهم باعتبارهم ممثلين للشعب يتحلون بالمسؤولية والنزاهة، بجميع أنحاء العاصمة كابول.

ويتنافس إجمالي 2561 شخصًا، من بينهم 418 امرأة، على 249 مقعدًا في مجلس النواب في البرلمان الأفغاني (وليسي جيرجا).

ولا يتم قبول الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، التي يصوت فيها الأفغان لممثليهم في ولاياتهم.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الحملة في 18 أكتوبر، وفقا لمتحدث باسم لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، ميرزا محمد حقباراست. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 20 أكتوبر.

وقال ميرزا إن المرشحين غير مسموح لهم بإنفاق أكثر من 30 ألف دولار خلال الحملة.

كما حث ميرزا المرشحين على الامتناع عن إلقاء الخطب على أسس عرقية أو مضايقة المواطنين.

ويمثل الأمن أحد التحديات الرئيسية في الانتخابات. حيث قتل ما لا يقل عن 86 مدنياً في عدة هجمات خلال الشهر الأول من تسجيل الناخبين. وقتل خمسة مرشحين برلمانيين على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

ولن تحقق السلطات هدفها المبدئي المتمثل في إبقاء 7000 مركز اقتراع مفتوحين، حسبما أخبر المسؤولون الأمنيون هيئة الانتخابات الأفغانية، مشيرين إلى تهديدات أمنية.