  • عاجل:هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 7 جنيهات (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    احتجاجات في برلين عقب وصول الرئيس التركي

    01:12 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
    احتجاجات في برلين عقب وصول الرئيس التركي

    ارشيفية

    برلين - (د ب أ):

    عقب وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين شهد عدد من أحياء العاصمة الألمانية ليلة الخميس/الجمعة وقائع حرق لإطارات سيارات وحاويات قمامة.

    وبحسب بيانات الشرطة، لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الوقائع لها علاقة بالزيارة.

    وفي حي كرويتسبرج خرجت مساء أمس مظاهرة لم يتم الإبلاغ عنها لدى السلطات من قبل. وشارك فيها ما يتراوح بين 100 و 150 فردا من معارضي أردوغان.

    ومن المنتظر تنظيم الاحتجاج الأكبر من بين عدد من الاحتجاجات المخططة عقب ظهر اليوم.

    وتتخذ السلطات الألمانية تدابير أمنية من الدرجة الأولى في الحي الحكومي ببرلين وحول فندق "أدلون" عند بوابة براندنبورج التاريخية، حيث يقيم أردوغان. ويشارك في التأمين نحو 4200 ألف شرطي.

    وتم إغلاق المحيط المتواجد فيه أردوغان بالكامل، ونشر قناصة في محيط فندق "أدلون"، وحظر تحليق الطائرات الخاصة والطائرات بدون طيار فوق برلين حتى ظهر غد السبت.

    أردوغان إطارات سيارات برلين احتجاجات

    الخبر التالى:

    الرئيس الألماني يتحدث مع أردوغان بشأن معتقلين سياسيين في تركيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان