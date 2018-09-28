احتجاجات في برلين عقب وصول الرئيس التركي

برلين - (د ب أ):

عقب وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين شهد عدد من أحياء العاصمة الألمانية ليلة الخميس/الجمعة وقائع حرق لإطارات سيارات وحاويات قمامة.

وبحسب بيانات الشرطة، لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الوقائع لها علاقة بالزيارة.

وفي حي كرويتسبرج خرجت مساء أمس مظاهرة لم يتم الإبلاغ عنها لدى السلطات من قبل. وشارك فيها ما يتراوح بين 100 و 150 فردا من معارضي أردوغان.

ومن المنتظر تنظيم الاحتجاج الأكبر من بين عدد من الاحتجاجات المخططة عقب ظهر اليوم.

وتتخذ السلطات الألمانية تدابير أمنية من الدرجة الأولى في الحي الحكومي ببرلين وحول فندق "أدلون" عند بوابة براندنبورج التاريخية، حيث يقيم أردوغان. ويشارك في التأمين نحو 4200 ألف شرطي.

وتم إغلاق المحيط المتواجد فيه أردوغان بالكامل، ونشر قناصة في محيط فندق "أدلون"، وحظر تحليق الطائرات الخاصة والطائرات بدون طيار فوق برلين حتى ظهر غد السبت.