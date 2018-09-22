بعد إعلان مسؤوليتها.. تاريخ المواجهات بين "النضال الأحوازي" والحرس الثوري الإيراني

كتب - محمد عطايا:

أعلنت المقاومة الوطنية الأحوازية مسئوليتها عن الحادث الذى استهدف، صباح السبت، منصة عرض عسكري في الأحواز جنوب غرب إيران.

ولم يكن ذلك هو الاستهداف الأول الذي تُنفذه المقاومة الوطنية الأحوازية، ضد النظام الإيراني، فهناك تاريخ من الهجمات بينهما، لكن أشده تأثيرًا كان هجوم -السبت- الذي أدى إلى سقوط 29 قتيلًا و53 جريحًا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين وأطفال، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الحادث على لسان مدير المكتب الإعلامي يعقوب حُر، في تصريحات لـ"رويترز"، قائلًا: " إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، التي تضم عددا من الفصائل المسلحة، وتنضوي حركته تحت لوائها هي المسؤولة عن الهجوم".

كما بارك رئيسها حبيب جبر قائلًا إن استهداف الحرس الثوري الإيراني يأتي في إطار الدفاع عن النفس.

وسبق لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز شن عدد كبير من الهجمات على النظام الإيراني، جاء أبرزهم:

5 أغسطس 2013

نفذت المقاومة الوطنية الأحوازية في ذلك اليوم هجمات مسلحة ضد المنشآت النفطية بين مدينتي الأحواز العاصمة ومعشور، ولم ينتج عن الهجوم سقوط قتلى أو إصابات، إلا أن المنطقة تضررت إثر الهجوم الذي شنته كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر.

3 سبتمبر 2015

نفذت كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر، عملية ضخمة استهدفت عبرها المنشآت النفطية في مدينة أرجان (باب هاني)، نجم عنها انفجار ضخم صاحبه اشتعال النيران وقطع خطوط الإمداد النفطي الخارج من المدينة.

17 يوليو 2016

أربكت سلسلة التفجيرات التي شنتها المقاومة الأحوازية المتمثلة في كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصرن واستهدفت المنشآت النفطية لإيران.

وألحقت الحرائق المستمرة خسائر اقتصادية وبشرية كبيرة، وذلك بعد الانفجار الذي وقع في أنبوب نقل الغاز المسال إلى مجمع معشور للبتروكيمياويات، والذي نتج عنه مقتل عامل، إضافة إلى حريق مجمع بوعلي سينا للبتروكيمياويات والذي استغرق إخماده أيام وأصيب على إثره 33 شخص.

25 مايو 2017

نفذت مجموعة مسلحة تابعة للمقاومة الوطنية الأحوازية عملية نوعية ضد أحد المراكز الأمنية في مدينة الأحواز العاصمة، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من قوات أمن الاحتلال وإصابة اثنين بجروح خطيرة.

30 يوليو 2018

أضرم الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز حرائق في فرع بنك صادرات التابع للحرس الثوري الإيراني في بلدة الكورة بمدينة معشور، ولم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية، ولكن خسائر مادية لم تعلن السلطات الإيرانية عنها.

19 سبتمبر 2018

أقدم ثوار أحوازيون على إحراق فرعَين للبنوك الإيرانية في الأحواز العاصمة، منها فرع بنك مسكن في حي البساتين المعروف جلستان وفرع بنك قرض الحسنة في حي الأبرار بيت سامي في الأحواز العاصمة.