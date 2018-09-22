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مقتل 7 جنود باكستانيين إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قرب الحدود الأفغانية

08:42 م السبت 22 سبتمبر 2018
مقتل 7 جنود باكستانيين إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قرب الحدود الأفغانية

الجيش الباكستاني

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن الجيش الباكستاني مقتل سبعة جنود وتسعة مسلحين إثر تبادل لإطلاق النار بعد مداهمة قوات الأمن لمخابئ مسلحين بمناطق قرب الحدود الأفغانية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الجيش الباكستاني إعلانه في بيان له اليوم السبت، أن العملية تم تنفيذها في "غارلاماي" و"سبيرا كونار الجاد" بمنطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من أفغانستان، مشيراً إلى أن أحد ضباط الجيش كان من بين القتلى.

ولم يتح الجيش الباكستاني مزيداً من المعلومات حول هوية القتلى من المسلحين.

يُذكر أن منطقة وزيرستان تعد ملاذاً آمناً لمسلحي حركة طالبان الإرهابية والجماعات المسلحة الإرهابية الأخرى.

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الجيش الباكستاني إطلاق نار الحدود الأفغانية حركة طالبان إرهاب

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