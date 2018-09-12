كشف أسرار ترامب.. كتاب "الخوف" يبيع 750 ألف نسخة في يوم واحد

كتب – محمد عطايا:

كسر كتاب "الخوف، ترامب في البيت الأبيض"، للصحفي الأمريكي بوب وودورد، رقمًا قياسيًا في المبيعات، لم يحدث منذ 94 عامًا، بعدما باع 750 ألف نسخة في يوم واحد.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، أعلنت شركة سايمون وشوستر، أن كتاب وودورد ارتفع الطلب عليه بشكل غير متوقع، فاق أي كتاب آخر في تاريخها.

وباع كتاب وودورد الذي صدر أمس، أكثر من 750 ألف نسخة في أول يوم له، وفقًا لما ذكره بيان صحفي أصدرته شركة سايمون وشوستر.

ويكشف الصحفي الأمريكي في كتابه الجديد أسرار من داخل البيت الأبيض، حصل عليها من خلال عدد من المقابلات مع المساعدين لترامب، الذين رفضوا ذكر اسمهم، إلا أنهم تعانوا مع ودورد لكشف ما كان يحدث خلف الكواليس.

يسرد ودورد في كتابه الذي نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أهم ما جاء به، علاقة ترامب بمستشاريه في البيت الأبيض، وإدارته السيئة لبعض القضايا الدولية، بالإضافة إلى زعمه بإعطاء الرئيس الأمريكي أمر لرئيس البنتاجون جيمس ماتيس باغتيال نظيره السوري بشار الأسد.