تونس: إيقاف أكثر من 90 شخصًا أثناء محاولتهم عبور السواحل الإيطالية

تونس (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت، عن إيقاف أكثر من 90 شخصًا كانوا يعتزمون الهجرة بطريقة غير شرعية إلى السواحل الإيطالية عبر البحر.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأنها اعترضت مركبًا للصيد كان يقل 76 شخصًا من بينهم ثلاثة أشخاص مغاربة، مع أن سعة المركب لا تتعدى 30 شخصًا.

وكان المركب انطلق من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (وسط تونس)، ليل الجمعة باتجاه السواحل الإيطالية، بحسب بيان الوزارة.

وأوقفت الشرطة 18 شخصًا آخر بالمحطة البحرية في صفاقس كانوا يستعدون للهجرة خلسة عبر سواحل جزيرة قرقنة.

وتنشط الهجرة السرية عبر البحر بشكل خاص في فصلي الربيع والصيف حيث يكون البحر في حوض المتوسط أكثر ملاءمة.

وكانت السلطات التونسية أعلنت بأن أكثر من خمسة آلاف شخص شاركوا في رحلات سرية في 2017 عبر السواحل التونسية، أكثر من نصفها انطلقت من سواحل صفاقس وقرقنة باتجاه السواحل الإيطالية.