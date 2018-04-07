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إصابة 15 شخصًا في مطعم بجنيف إثر انفجار علبة غاز

08:21 م السبت 07 أبريل 2018
إصابة 15 شخصًا في مطعم بجنيف إثر انفجار علبة غاز

فيينا (د ب أ)

أصيب 15 شخصًا بجروح، اليوم السبت، إثر انفجار علبة غاز بأداة مطبخ في مطعم بجنيف، وفقا لما ذكرته دائرة الإطفاء بالمدينة السويسرية.

وأصيب طاهيان بحروق بسبب انفجار أداة تحول السكر إلى كراميل في وقت الغداء.

وتسبب الانفجار أيضًا في موجة ضغط حطمت نوافذ المطعم، وأصاب الزجاج المتناثر الندل والضيوف الجالسين في الشرفة.

وتم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى.

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مصادر: منفذ حادث دهس مونستر ربما يكون مضطربًا نفسيًا
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