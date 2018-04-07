سفير فلسطين بالقاهرة ينعي شهداء بلاده ويطالب بوقف العنف الإسرائيلي

القاهرة (مصراوي)

استنكر سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، ما قامت به إسرائيل أمس الجمعة، من قتل وقمع لأبناء فلسطين في هبتهم الجماهيرية الشعبية السلمية وذلك في أنحاء فلسطين، وبخاصة على خطوط قطاع غزة فيما عرف باسم "جمعة الكوشوك"، والتى ارتقى فيها عشرة شهداء من بينهم شهيد حرية الكلمة والحقيقة ياسر مرتجى، وأصيب ما يزيد عن ألف وأربعمائة جريح.

ونعى السفير دياب اللوح - في بيان صحفي - شهداء فلسطين الأبرار، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى البواسل، ومنددًا استهداف قوات الاحتلال للكوادر الإعلامية والطبية، ومثمنًا حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي اللإنساني وغير القانوني، بالاحتجاج السلمي في كفاحهم ضد الوضع المروع الذي يعانيه شعب أعزل وقع ضحية اعتداءات عسكرية متتالية ويعاني أزمة إنسانية مأساوية .

وأدان السفير اللوح هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، التي تضاف إلى سجلهم الوحشي في التعامل مع شعبنا الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ما ترتكبه حكومة اليمين المتطرف العنصرية في إسرائيل ضد شعبنا، وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطه وألا يقف كالمتفرج أمام الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، في مواجهة جيش الاحتلال الذي يستخدم القتل والقمع لإسكات صوت الحق والعدل الفلسطيني.

واختتم البيان الصحفي بالتأكيد على أن صمود شعبنا العظيم واستمرار ممارسة حقه باستخدام وسائل الرفض السلمي للاحتلال والحصار لابد أن يعيد الحق لأصحابه، بالتوازي مع التفاف الجماهير حول القيادة الفلسطينية وأن كل هذا يمثل حصنا منيعا أمام أية صفقات مغرضة تهدف لاسقاط حق الفلسطينيين وعدالة قضيتهم الانسانية، وأكد استمرار المساعي الفلسطينية الدبلوماسية جنبا الى جنب مع التحركات السلمية الشعبية من أجل وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد من قبل جيش الاحتلال في مواجهة أبرياء عزل، خرجوا في مسيرة سلمية للدفاع عن حقهم بالعيش والحرية والكرامة.