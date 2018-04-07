بتهمة حيازة صور إباحية للأطفال.. احتجاز مسؤول سابق بسفارة الفاتيكان في واشنطن

مدينة الفاتيكان (د ب أ)

أعلن الفاتيكان أنه تم وضع المونسنيور كارلو ألبرتو كابيلا، وهو مسؤول بالفاتيكان ودبلوماسي سابق بسفارة الفاتيكان بواشنطن، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بناء على اتهامات تتعلق بصور إباحية لأطفال.

وجاء في بيان: "احتجز المتهم في زنزانة في ثكنات قوات الدرك، بانتظار السلطات القضائية".

وتم توجيه الاتهام إلى كابيلا، بناء على مواد من قانون العقوبات الخاص بالفاتيكان الذي يعاقب على حيازة ونشر كميات كبيرة من الصور الإباحية الخاصة بالأطفال.

وجرى استدعاء المسؤول من منصبه الدبلوماسي في سبتمبر، بعدما ربطت السلطات الأمريكية بينه وبين جرائم محتملة خاصة بالصور الإباحية للأطفال، ورفض الفاتيكان السماح له بأن يحاكم من قبل السلطات الأمريكية.