رئيس كتالونيا السابق: يجب على إسبانيا "احترام الديمقراطية"

برلين- (د ب أ):

حث رئيس كتالونيا السابق كارلس بوجديمون، في مؤتمر صحفي ببرلين اليوم السبت، اسبانيا على "احترام الديمقراطية والاتفاقيات الدولية" و"الإذعان لقرارات الأمم المتحدة " بإطلاق سراح السجناء السياسيين وذلك بعد يوم من الإفراج عنه من سجن ألماني.

ودعا بوجديمون إلى إجراء "مفاوضات على أساس الاحترام المتبادل"، في إشارة إلى محاولة كتالونيا الانفصال وهو ما أدى إلى اتخاذ الحكومة الإسبانية إجراءات صارمة والسعي إلى العودة القسرية له بعد فراره من البلاد.

وأضاف أنه يعتزم البقاء في ألمانيا حتى تنظر المحاكم طلبا إسبانيا بترحيله.

وبعد انتهاء هذه العملية، قال إنه يعتزم العودة إلى بلجيكا واستئناف "أنشطته من المنفى".