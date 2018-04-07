راخوي يعلن اعتزامه احترام كل قرارات القضاء في واقعة بوجديمون

إشبيلية- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، اعتزامه احترام كل القرارات القضائية في واقعة رئيس كتالونيا المقال كارليس بوجديمون.

وخلال مؤتمر حزبه المحافظ في إشبيلية، قال راخوي اليوم السبت:" قلت دائما وأكرر الآن أنه يجب احترام واتباع قرارات القضاء".

كانت المحكمة العليا في ولاية شلزفيج هولشتاين الألمانية أسقطت التهمة الرئيسية عن بوجديمون وهي التمرد، وأفرجت عن السياسي الإسباني بشروط.

وأضاف راخوي أمام صحفيين:" لم أتحدث عن هذا مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ولا أنوي ذلك أيضا"، لافتا إلى أن المحاكم المختصة فقط في كل من إسبانيا وألمانيا هي التي يتعين عليها أن تبت في هذا الأمر.

يشار إلى أن بوجديمون قد فر من اسبانيا إلى بلجيكا في اعقاب قيام المحكمة الدستورية الاسبانية بالغاء استفتاء في اقليم كتالونيا. وطلبت المحكمة العليا استدعاء بوجديمون والمشرفين على الاستفتاء على خلفية تهم التمرد.

واعتقل بوجديمون في ألمانيا منذ أكثر من أسبوع عندما كان عائدا من فنلندا إلى بلجيكا، حيث يعيش في المنفى بعد أن أصدر قاض إسباني مذكرة اعتقال أوروبية ضده.