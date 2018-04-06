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بوجديمون بعد خروجه من السجن: "أصبحت أقوى"

08:49 م الجمعة 06 أبريل 2018
بوجديمون بعد خروجه من السجن: "أصبحت أقوى"

زعيم كتالونيا الانفصالي كارلس بوجديمون

مدريد (د ب أ)

كتب زعيم كتالونيا الانفصالي كارلس بوجديمون، تغريدة على تويتر للمرة الأولى منذ إطلاق سراحه بكفالة من سجن ألماني، وقال فيها إنه "أكثر عزما عن ذي قبل".

وجدد بوجديمون رفضه للاتهامات الإسبانية ضده بالتمرد وسوء استخدام الأموال العامة، في تنظيم استفتاء محظور العام الماضي على انفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وغرد بوجديمون قائلًا: "ليست القضية في تمرد، وليست القضية في اختلاس"، مطالبا الدولة الإسبانية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإثبات التهم ضده.

كارلس بوجديمون إطلاق سراح كتالونيا سجن ألماني

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