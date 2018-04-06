تركيا: مقتل جنديين في انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق البلاد

أسطنبول (د ب أ)

أعلن الجيش التركي في بيان اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخر بجراح، في انفجار عبوة جنوب شرق البلاد المضطرب، وألقى باللوم على المسلحين الأكراد.

وقع الحادث في ولاية هكاري في منطقة على الحدود مع العراق.

ودخلت القوات التركية شمال العراق في الأسابيع الأخيرة، حيث سيطرت على الأراضي عبر الحدود، فيما تقول إنها محاولة للتعامل مع حزب العمال الكردستاني المسلح.

وتقول تركيا إن عشرات المسلحين "تم تحييدهم"- وهو مصطلح يشير عمومًا إلى مقتل أو إقصاء من ساحة المعركة - في العمليات الأخيرة في شمال العراق ، بما في ذلك الضربات الجوية.

ويحتفظ حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، بقواعد في جبال شمال العراق.