جلد 3 رجال و5 سيدات في إندونيسيا أمام العامة بتهمة ارتكاب الفاحشة

كتبت: مي محمد

عاقبت السلطات الإندونيسية بأحد الأقاليم، اليوم، 3 رجال و 5 نساء بسبب إقامة علاقة غير شرعية وإظهار عواطفهم أمام العامة بالجلد أمام حشد جماهيري، حسبما أفادت صحيفة ميرور البريطانية.

وقال المسؤولون، إن ث3 رجال و5 سيدات من بينهم طلاب تم معاقبتهم بسبب مخالفة التعاليم الدينية، وذلك بإظهار العواطف لبعضهم البعض أو تقديم خدمات جنسية عبر الإنترنت.

يذكر أن الحكومة الإقليمية في 28 من شهر فبراير الماضي أصدرت تعاليم جديدة استنادا إلى أحكام الشريعة بوقف العقوبات العلنية، على أن يكون داخل أماكن مغلقة بدلا من أن تكون وسط العامة لمنع الأطفال من المشاهدة إلى جانب منع التصوير أو تداول الفيديوهات بين الناس.

ووقع المسؤولون في الإقليم ووزارة القانون وحقوق الإنسان على مذكرة لضمان تطبيق القانون، إلا أنه لم يتم تنفيذه اليوم.

ويقول زينيل آريفين، نائب رئيس المقاطعة، إن ما حدث اليوم كان نتيجة لعدم تجهيز السجون التي سيتم فيها تنفيذ العقاب، وليس خرقًا للقانون، لذا لم يكن هناك أي خيار سوى تنفيذه أمام العامة.