ليبرمان: الجيش الإسرائيلي يدير معركة شرسة على حدود غزة

القاهرة – (مصراوي):

قال وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن جيشه يدير معركة شرسة للأسبوع الرابع على التوالي على حدود غزة.

وأضاف ليبرمان خلال جولة تفقدية برفقة قيادة لواء الجنوب بالجيش الاسرائيلي على حدود غزة "أرى الوضع هادئا جدا في هذه المنطقة، يوجد مزارعون يعملون، أحدهم يمتطي حصانه في الحقول، وآخر يتنزه برفقة كلبه، وفي حقيقة الأمر كوننا قد أمضينا الفترة الماضية الأعياد من الفصح وحتى يوم الاستقلال بهدوء وبأمن، هذا إنجاز بحد ذاته لقيادة الجبهة الجنوبية".

وحول مسيرات العودة، قال ليبرمان لوسائل الاعلام العبرية "أنه في كل أسبوع تنقص أعداد الناس المشاركين في المظاهرات بالجانب الفلسطيني، "ولكن من جانب آخر هناك المزيد والمزيد من عمليات الارهاب". حسب قوله.

وبشأن الفيديو الذي نشرته كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الذي يظهر قيادة جيش الاحتلال في مرمى قناص المقاومة" قال "ترى أنني قدمت بل حتى أنني لا أرتدي سترة واقية. أعتمد على الجيش كما الكل يتكل عليه وبالأخص عندما أشاهد المواطنين هنا، الكل يشعر بالأمان والارتياح".

وأكد ليبرمان "لا نبحث عن الحرب، بل على العكس، نحن نرغب بالهدوء والصمت والأمن، ولكن اذا كان هناك من يخطط لحرب فحياته بيده، لا أعرف اذا كان هناك من يخطط للحرب ولكننا مستعدون لكل شيء كما قلت".

وأكد ليبرمان أن الجيش الاسرائيلي على أتم الاستعداد لمواجهة التهديد الايراني، وقال "لم يسبق أن كان الجيش الاسرائيلي بهذه الجهوزية لمحاربة التهديد الايراني كما هو اليوم".

ورغم تأكيده أن اسرائيل لا تسعى لحرب جديدة، جدد القول "إلا أننا جاهزون لأي سيناريو، جاهزون لسيناريوهات متعددة الحلبات والجبهات".