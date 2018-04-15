في افتتاح القمة العربية الـ29.. ماذا قال الملك سلمان عن القدس؟

كتبت- رنا أسامة:

أكّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات السعودية، مُشددًا على أحقيّة الشعب الفلسطيني في الحصول على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الملك سلمان، في افتتاح القمة العربية الـ29، الأحد: "نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، وننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرضي الفلسطينية".

كان ملك الأردن، عبدالله الثاني، سلّم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة مؤتمر القمة العربية في دورته الـ29.

وانطلقت فعاليات القمة العربية الـ29، من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمدينة الظهران، بكلمة لملك الأردن، رئيس القمة العربية السابقة، والتي أكّد خلالها على ضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم في صمودهم لتحقيق دولتهم المستقلة، كما بارك العراقيين في انتصارهم على تنظيم داعش.

يتضمن جدول أعمال القمة العربية، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: الأزمة السورية والتدخل الإيراني والقضية الفلسطينية. كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ 30 في عام 2019.