وزير إماراتي عن قمة الظهران: الملك سلمان قادر على جمع كلمة العرب

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قمة الظهران تأتي في مُفترق مهم للغاية في العالم العربي، مؤكدًا على ضرورة جمع كلمة العرب في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المِنطقة.

وكتب قرقاش، عبر تويتر، الأحد: "تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الإستثنائية لجمع كلمة العرب وتفعيل عملهم المشترك، والملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك".

تنطلق اليوم، الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بالظهران أعمال القمة العربية العادية الـ 29 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة.

يتضمن جدول أعمال القمة العربية، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.

يُشار إلى أنه تم عقد 28 قمة عادية و9 قمم طارئة و3 قمم اقتصادية منذ تأسست جامعة الدول العربية عام 1945، وتم تولي رئاسة الأمانة العامة للجامعة العربية 8 أمناء عامين حتى الآن.