استمرار تراجع عدد أفراد الجالية اليهودية في ألمانيا عام 2017

فرانكفورت - (د ب أ):

واصل عدد أفراد الجالية اليهودية في ألمانيا تراجعه العام الماضي للعام الحادي عشر على التوالي.

فبحسب إحصائية لمكتب الرعاية المركزية لليهود في ألمانيا، بلغ عدد أفراد الجالية اليهودية المسجلين في ألمانيا نهاية العام الماضي 97791 يهوديا، بعدما كان يبلغ 98594 يهوديا عام 2016.

وفي المقابل، لا تعكس الإحصائية إلى حد كبير الإجمالي الفعلي لعدد اليهود المقيمين في ألمانيا، حيث لم يسجل جميع اليهود في ألمانيا أنفسهم في طائفة معينة.

يذكر أن عدد اليهود في ألمانيا الذي ارتفع بسبب الهجرة من الاتحاد السوفيتي السابق في تسعينيات القرن الماضي بلغ ذروته عام 2006 بواقع 107794 يهوديا. وكان عددهم عام 1990 بلغ 29089 يهوديا.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى التغير الديموغرافي في ألمانيا، حيث أظهرت الإحصائية زيادة واضحة في عدد الوفيات بواقع 1505 حالات وفاة، مقابل 251 مولودا جديدا في الجالية اليهودية.

ولا تزال ألمانيا مقصد هجرة بالنسبة لليهود، حيث قدم إليها العام الماضي 760 مهاجرا يهوديا من دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وهو أعلى عدد من المهاجرين اليهود منذ تسعة أعوام.

كما وفد إلى ألمانيا 328 يهوديا من دول أخرى العام الماضي، بينما غادر البلاد 155 يهوديا في نفس العام.

وبحسب الإحصائية، فإن 47% من أفراد الجالية اليهودية فوق سن الستين، بينما تمثل الفئة العمرية حتى 30 عاما نسبة 20% من أفراد الجالية.

وتحتل ولاية شمال الراين-ويستفاليا المرتبة الأولى من حيث عدد اليهود المقيمين فيها، حيث بلغ 22734 يهوديا، تليها برلين (9526 يهوديا)، ثم بافاريا (8705 يهود)، وبادن-فورتمبرج (8120 يهوديا)، وسكسونيا السفلى (7888 يهوديا).