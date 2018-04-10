إسرائيل تحقق في مقطع فيديو يظهر قناصا يطلق النار على فلسطيني

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقطع فيديو يظهر قناصا إسرائيليا يطلق النار على ما يبدو أنه شخص فلسطيني أعزل على الحدود مع غزة، وذلك وسط دعوات من سياسيين يمينيين لدعم الجنود.

ويظهر المقطع استهداف جندي لرجل فلسطيني بإطلاق النار عليه، وسط صيحات إطراء من زملائه. وقال الجيش إنه جرى على ما يبدو تصوير المقطع قبل أشهر وليس خلال الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الحدودية بين القطاع وإسرائيل مؤخرا.

يأتي نشر الفيديو، الذي جرى تصويره من الجانب الإسرائيلي، وسط حالة من التوتر على خلفية مقتل 32 فلسطينيا وإصابة المئات خلال مشاركتهم في احتجاجات بالمنطقة الحدودية، معظمهم برصاص قناصة إسرائيليين.

وقال الجيش في بيان أمس :"فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي يجري تداوله، الحدث المصور وقع على ما يبدو قبل أشهر ... ويجري مراجعة الحادثة وسيكون هناك تحقيق واف".

وبعد تداول الفيديو، خرج عدد من السياسيين اليمينيين، بينهم وزراء، لتأكيد دعمهم لقوات الجيش.

وأدانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية "الأوامر التي يتلقاها الجنود لإطلاق النار على أشخاص لا يشكلون خطرا على أحد".