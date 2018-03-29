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    لافروف: روسيا سترد بالمثل على جميع الدول التي طردت دبلوماسييها

    09:20 م الخميس 29 مارس 2018
    لافروف: روسيا سترد بالمثل على جميع الدول التي طردت دبلوماسييها

    وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

    موسكو - (أ ش أ)

    صرح وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الخميس، بأن بلاده سترد بالمثل على جميع الدول التي طردت موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية لديها.

    وقال لافروف -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "سنقوم برد انتقامي ضد جميع الدول التي طردت أو توعدت بطرد موظفي بعثاتنا الدبلوماسية لديها".

    يأتي ذلك على خلفية إعلان نحو 20 دولة أوروبية، منها 16 بلدا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا عن طرد دبلوماسيين روس بسبب قضية الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، الذي تتهم لندن السلطات الروسية بتسميمه.

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    روسيا سيرجى لافروف البعثات الدبلوماسية الروسية

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