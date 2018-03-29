الخارجية الأمريكية: سنرد بشكل مناسب على طرد دبلوماسيينا من روسيا

وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن الرد الروسي ضد الولايات المتحدة غير مبرر على الإطلاق، بحسب "سكاي نيوز".

وشدّدت نويرت، أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم الشنيع باستخدام غاز الأعصاب على عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في بريطانيا، وأنها بذلك انتهكت معاهدة الأسلحة الكيماوية.

وأكدّت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن سترد بشكل مناسب على الإجراءات الروسية.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت استدعاء السفير الأمريكي في موسكو، لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس.

وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا قررت إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورج وطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين، ردًا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

وقال الوزير: "حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزارتنا، وقام نائبي سيرجي ريابكوف بإبلاغه عن التدابير المتخذة بحق الولايات المتحدة، وتشمل طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين، وكذلك سحب موافقة عمل القنصلية العامة للولايات المتحدة في بطرسبورج".