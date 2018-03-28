في أول زيارة خارجية معلنة.. شروط زعيم كوريا الشمالية للتخلي عن النووي

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كتب – محمد الصباغ:

نشرت وكالة أنباء الصين الجديدو "شينخوا" صورًا لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى بكين حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الزيارة كانت في الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الجاري، وأضافت أن زوجة الزعيم الكوري "رو سول جو" رافقته في الزيارة.

وقال كيم بحسب الوكالة الصينية، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتعميق الصداقة التقليدية بين البلدين.

وأظهر الرئيس الصيني ثباته على موقفه الداعي إلى إبقاء شبه الجزيرة الكورية بلا أسلحة نووية، ودعم مساعي السلام بين الكوريتين.

وفي هذا الشأن قال كيم إن الموقف في شبه الجزيرة الكورية بدأ في التحسن، حيث تسعى بيونجيانج نحو تقليل التوترات والتقدم نحو محادثات السلام.

وأبدت كوريا الشمالية في وقت سابق استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين، وأكد على ذلك في الزيارة الزعيم الكوري في زيارته إلى الصين.

وقال كيم: "قضية إبقاء شبه الجزيرة الكورية بلا أسلحة نووية يمكن حله، لو استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا على نحو جيد، وتم خلق مناخ من السلام والاستقرار".

ويأتي ذلك بعد تقارير إعلامية غربية أفادت بأن كيم جونج كان بين وفد في زيارة سرية على متن قطار زار بكين يوم الإثنين، وبذلك تصبح الزيارة أول رحلة خارجية معلنه له منذ توليه السلطة في عام 2011.

ونقلت وكالة أنباء رويترز مساء الثلاثاء، أن صحيفة هانكيوره اليسارية الكورية الجنوبية، أشارت إلى أن كيم توجه إلى بكين للقاء الرئيس الصيني "شي جين بينج بعد ظهر الاثنين قبل أن يغادر يوم الثلاثاء إلى وجهة ثالثة قد تكون في الصين".

ومن المتوقع أن يلتقي كيم مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل منفصل في وقت لاحق.

وأشارت رويترز إلى أن الزيارة إلى بكين ربما تكون تمهيدًا للقمتين المنتظرتين.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا مطولًا الثلاثاء أيضًا عن القطار الذي ربما حمل كيم جونج أون، واتجه من كوريا الشمالية إلى بكين.

وأشارت إلى أن القطار مجهز بشكل كبير ومضاد للرصاص وكان مليئًا بالنبيذ أيضًا.