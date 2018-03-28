هاجم الإمام والمصلين.. متشدد يقتل شخصين طعنًا داخل مسجد بالسودان

الخرطوم - (أ ش أ)

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بطعنات، على يد متشدد داخل أحد مساجد مدينة كسلا بالسودان 480 كيلومترا شرقي العاصمة الخرطوم، ولقي المهاجم حتفه على يد المصليين.

وقال مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء يحيى الهادي، في تصريح صحفي، إن 3 أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع عقب صلاة العشاء بمسجد الشيخ إبراهيم عثمان بحي "مكرام" بمدينة كسلا، موضحا أن متشددا طلب من إمام المسجد الحديث بعد صلاة العشاء، وعندما رفض طلبه، دخل معه في مشادة معه واستل سكينا هاجم بها الإمام والمصلين.

وأفاد مدير شرطة الولاية بسقوط قتيلين وإصابة 5 أشخاص من المصلين، فضلا عن مقتل المهاجم على يد المصلين الذين تدخلوا لوقف هجومه عليهم، منوها إلى نقل المصابين للمستشفى للعلاج، ومباشرة التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة .​