بي بي سي عربي تطلق مبادرة​ لتدريب الصحفيين ذوي الإعاقة

بي بي سي

يفتح اليوم باب التقديم لفرص التدرب لدى "بي بي سي عربي" ضمن مبادرة "حلّق عالياً" لتنمية مواهب الصحافيين ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.

وتدعم هذه الفرصة الفريدة ستة من المواهب الصحافية وتزودهم بالأدوات اللازمة لصقل مهاراتهم خلال برنامج تدريبي مدته ستة أشهر.

وتهدف المبادرة التدريبية إلى منح الصحفيين فرصة لاكتساب مهارات الصحافة الاحترافية على يد مجموعة من أفضل رؤساء تحرير ومدربي "بي بي سي".

ويواجه صحفيين موهوبين كثر تحديات جسام لخوض معترك الإعلام بسبب الإعاقة. والهدف من هذه المبادرة التدريبية هو توفير موطئ قدم في مسيرة الصحافي الإعلامية ومحطة أولى في مشواره المهني.

ويقول رئيس بي بي سي عربي، سمير فرح: "نأمل من كل صاحب إعاقة، ظاهرة كانت أم خفية، أن يفكر ملياً في اغتنام هذه الفرصة الثمينة. في بي بي سي عربي نصبو لأن نكون الأكثر تفرداً بين المؤسسات الإعلامية الناطقة بالعربية، والأغنى بثقة جمهورنا، والأقدر على توفير صحافة تتحدى السائد. ندرك تمام الإدراك بأنه يمكننا تحقيق هذا الهدف مع صحافيين مميزين، مهما كانت إعاقتهم،، ونريد تقديم الدعم والتدريب لبعضهم كي يشقوا طريقهم المهني بثقة."

وتقول رشا كشان، رئيس تحرير دائرة التنوع والمشاريع الخاصة: "هذه فرصة لا تعوض للمواهب الناشئة والمتمرسة في مجال الإعلام، على حد سواء لاكتساب مهارات عالية المستوى في الإعلام متعدد الوسائط".

قد يبدو الأمر صعب المنال لمن يريد بدء مشواره المهني، لكن هذه المبادرة هي محاولتنا لإشراك الجميع كي يكون تمثيل جمهورنا حقيقياً ودقيقاً. أولئك الذين يقتضي التمثيل الكامل للجهور وجودهم ومشاركتهم وسماع صوتهم. بذلنا ما بوسعنا لتسهيل آلية التقديم وتوفير تصميم ملائم لذوي الإعاقة، لضمان عملية اختيار يسيرة وعادلة وشفافة.