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الجيش اليمني يعلن نزع 1900 لغم وعبوة ناسفة قرب الحدود السعودية

05:43 م الثلاثاء 27 مارس 2018
الجيش اليمني يعلن نزع 1900 لغم وعبوة ناسفة قرب الحدود السعودية

الجيش اليمني

صنعاء (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، نزع أكثر من 1900 لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية، في محافظة الجوف، القريبة من الحدود السعودية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية لهادي، في بيان، إن "الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش تمكنت خلال اليومين الماضيين، من انتزاع وتفكيك أكثر من 1900 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في التلال والمواقع والمرتفعات الجبلية بمديرية برط العنان في محافظة الجوف".

وأضاف البيان - الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) - "أن المتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة".

وأوضح أن "الفرق الهندسية التابعة للجيش، تمكنت من تطهير جميع تلك المواقع وتأمين المناطق المحررة من الحوثيين بالكامل".

وذكر أن الفرق "الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت أيضا من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد، كانت تهدف لقصف مواقع الجيش الوطني الحكومي في المديرية ذاتها، بعضها موجهة نحو التجمعات السكنية في مديريتي "برط العنان وخب والشعف في المحافظة".

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش تواصل العمل ليلاً ونهارًا لتأمين المناطق المحررة تمهيدًا لعودة الأهالي إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية، بعد أن ملأتها المليشيات الانقلابية( الحوثيين) بالألغام والعبوات المتفجرة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، تدور مواجهات في محافظة الجوف، بين القوات الموالية لهادي المسنودة بطيران التحالف من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم من جهة أخرى، ويقول الطرف الأول إنه بات مسيطرا على أكثر من 80% من مساحة المحافظة.

اليمن السعودية عبدربه منصور هادي أنصار الله الحوثية

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