انسحاب ائتلاف المالكي من السباق الانتخابي في محافظة صلاح الدين العراقية

تكريت - (د ب أ):

أعلن مصدر في مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين اليوم الأحد انسحاب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي من الانتخابات في المحافظة دون ذكر الأسباب.

وقال المصدر إنه" تم شطب الائتلاف من الكيانات السياسية المسجلة في المحافظة ".

وعلى صعيد متصل ، أفاد الناشط المدني جعفر البلداوي بأن" الانسحاب جاء على خلفية إخفاق دولة القانون في إيجاد المرشحين اللازمين لقائمتهم الانتخابية حيث لم يتقدم سوى أربعة مرشحين للترشح ضمن كيان دولة القانون في صلاح الدين من أصل 24 ممن يحق لهم الترشح في القائمة الانتخابية، مما يعني اخفاقه في الحصول على مقعد برلماني في المحافظة".

وأضاف أن" الائتلاف لا يلقى قبولا بين الأغلبية العربية السنية في المحافظة والتي تتجاوز نسبة الـ 80 بالمئة من السكان ، بينما يحظى منافسوه من الشيعة ضمن تيار الحكمة والتيار الصدري والمجلس الاعلى بجماهيرية أفضل منه".

ويمثل محافظة صلاح الدين 12 نائبا في البرلمان العراقي من أصل 328 نائبا، بموجب قانون توزيع المقاعد على المحافظات حسب الكثافة السكانية.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في شهر مايو القادم.