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الأردن يعلن إحباط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على حدوده مع سورية

03:58 م الأحد 25 مارس 2018
الأردن يعلن إحباط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على حدوده مع سورية

القوات المسلحة الاردنية

عمان- (د ب أ):

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد بأن المنطقتين العسكريتين الشمالية والشرقية أحبطتا محاولتي تهريب مخدرات وتسلل على الحدود الأردنية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر القول إن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بعد مشاهدة خمسة أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضي الأردنية. وبعد تطبيق قواعد الاشتباك جرى القبض على ثلاثة منهم وتراجع الآخرين باتجاه العمق السوري.

وأضاف أن المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، بعد مشاهدة مركبة حاولت الاقتراب من الأراضي الأردنية. وأدى تطبيق قواعد الاشتباك إلى تراجعها باتجاه العمق السوري.

وبتفتيش المنطقتين تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل التوترات على الجانب الآخر من الحدود.

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