قنصلية روسيا في الإسكندرية تستقبل الناخبين في انتخابات الرئاسة الروسية

الإسكندرية - محمد البدري:

فتحت قنصلية روسيا في الإسكندرية، اليوم الجمعة، أبوابها لاستقبال أبناء الجالية الروسية؛ للتصويت في انتخابات الرئاسة الروسية.

وبدأت القنصلية الروسية في استقبال أعضاء الجالية المُقيمة في محيط الإسكندرية، والمقيمين في محافظات البحيرة والدقهلية والغربية ودمياط ومطروح؛ للتصويت في انتخابات الرئاسة.

وقال فلاديمير ديمبيتسكي نائب رئيس لجنة الانتخابات بمدينة الإسكندرية - في تصريح صحفي- إن القنصلية فتحت أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثامنة مساء اليوم، ولمدة يوم واحد لاستقبال الناخبين الذين يودون الإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن القنصلية اتخذت جميع الإجراءات للتيسر على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.