إيران "هذبت" سلوكها في الخليج العربي بعد سلسلة حوادث



القاهرة - مصراوي:

قالت البحرية الأمريكية، الخميس، إن إيران غيرت سلوكها بشكل إيجابي في مياه الخليج العربي خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد عدة حوادث بين زوارق وطائرات إيرانية، وطائرات وسفن حربية أمريكية.

وأفاد المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بيل أوربان، بأنه لم تقع أي حوادث "غير آمنة او غير مهنية" منذ 14 أغسطس 2017، حين حلقت طائرة إيرانية من دون طيار على مسافة قريبة من مقاتلة أميركية.

ونقلت وكالة الصحافة الفارسية عن أوربان قوله: "إنها مدة زمنية مهمة، وهذا أمر عظيم بنظرنا".

وتبادلت طهران وواشنطن العام الماضي الاتهامات حيال حوادث بين الطرفين. وفي إحدى هذه الحوادث، أطلقت البحرية الأمريكية عيارات تحذيرية على سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تقترب من السفن الأميركية بسرعة كبيرة.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، إذ أطلقت سفينة دورية تابعة للبحرية الأمريكية في وقت سابق أعيرة تحذيرية، باتجاه زورق تابع للحرس الثوري الايراني، بعدما اقترب منها لمسافة 137 مترا في مياه الخليج، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس لصحافيين في العاصمة البحرينية المنامة إن الزوارق الإيرانية لم تعد تقترب من السفن الأمريكية بشكل كبير، معتبرا أن طهران "غيرت سلوكها .. ومن الواضح أنه أمر ينفذونه بوعي تام".