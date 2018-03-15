قبل اجتماع الخرطوم.. إثيوبيا تُعلن موعد بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

قال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الإثيوبية، دبرتسيون دبرميكائيل، إن وحدتين من وحدات سد النهضة ستبدآن إنتاج الطاقة هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والري من مصر وإثيوبيا والسودان في اجتماع ثلاثي يومي 4 و5 إبريل بالخرطوم، لبحث ملف سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) عن دبرميكائيل، قوله، اليوم الخميس، إن "السد يحتوي على 16 وحدة يمكنها توليد طاقة بقوة تتراوح من 375 إلى 400 ميجاوات"، مُشيرًا إلى أن اثنتين من هذه الوحدات ستبدآن إنتاج الطاقة، نهاية هذا العام.

وأوضح أن المدخلات اللازمة لتوليد الطاقة تسير بجودة وسرعة عالية، مؤكدًا أن عملية بناء السد تجري على قدمٍ وساق.

وقال إن عملية ملء الخزّان تجري بالتشاور مع دول المصب (مصر والسودان).

يأتي هذا بعد إنجاز 64 في المائة من مراحل بناء السد، وزيادة قوة توليد طاقته من 5 آلاف و250 إلى 6 آلاف و450 ميجاوات.

تخشى مصر أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.