شكري: العلاقات بين مصر والسودان أزلية ومحل اعتزاز الشعبين

القاهرة (مصراوي)

أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن العلاقات بين مصر والسودان قوية ومتينة، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين أزلية ويعتز بها كلا الشعبين، مشيرا إلى أن محادثات القيادتين خلال القمة الإفريقية الأخيرة بأديس أبابا قد أظهرت خارطة الطريق التي ستسير عليها العلاقات بين البلدين الشقيقين .

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور الخميس " إنه تم عقد جولتي مشاورات بين وزيري الخارجية ووزيري المخابرات العامة ، كما تم عقد اجتماع مطول على المستوى الرباعي اتسم بالصراحة والإخاء وبالرغبة المشتركة لتدعيم هذه العلاقة والنهوض بها إلى مستوى المسئولية وتنفيذ التكليف الذي صدر عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس عمر البشير حتى تحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين في مختلف النواحي " .