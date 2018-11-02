روسيا تبحث مع رئيس حزب "الكتائب" اللبناني عودة اللاجئين السوريين

موسكو - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل الأزمة في سوريا، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين من لبنان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين تبادلا الآراء بشأن الوضع السياسي الداخلي بلبنان، كما ناقشا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط مع التركيز على الأزمة في سوريا.

وأضاف البيان أنه تم إيلاء اهتمام خاص لموضوع عودة اللاجئين السوريين المبكرة إلى وطنهم من الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن موسكو أكدت مجددًا على مبدئها المؤيد لوحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضية، وضرورة حل القضايا الداخلية اللبنانية في الإطار القانوني والحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية اللبنانية.

ومن جانبه، أشاد رئيس حزب الكتائب بالدور الروسي النشط في الشرق الأوسط، وتسوية الأزمة السورية، والمساهمة في حماية المسيحيين في المنطقة.

يُذكر أن رئيس حزب الكتائب قد وصل إلى موسكو، اليوم الجمعة، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها؛ للمشاركة بعيد الوحدة الوطنية الروسية الذي تحتفل به روسيا 4 نوفمبر الجاري، ويدخل في برنامج زيارته إجراء لقاءات بوزارة الخارجية، ومجلس الدوما، والبطريركية الأرثوذكسية.