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    وزير الشؤون الخارجية الإماراتي يعزي ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا

    05:28 م الجمعة 02 نوفمبر 2018
    وزير الشؤون الخارجية الإماراتي يعزي ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا

    كتب – محمد عطايا:
    عبر وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا، الذي راح ضحيته 7 اشخاص، وأصيب 13 آخرين.

    وتعرض أتوبيس يقل أقباط لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 قتلى و13 مصابًا وفقًا لأول حصيلة رسمية.

    وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان رسمي صادر عنه، عن استهداف مجهولين لأتوبيس رحلات لأقباط في طريقهم للعودة من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وفاة 7 وإصابة 13 مواطناً حتى الآن.

    وكتب قرقاش على "تويتر": "قلوبنا مع أسر ضحايا الهجوم الإرهابي في المنيا، ندعو لهم بالرحمة ولأسرهم بالصبر، ونقف مع مصر الشقيقة ضد محاولات زعزعة أمنها وتقويض نسيجها الوطني، مصر بعظمتها وقيمها وتاريخها ستنتصر على العنف والإرهاب والظلام".

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