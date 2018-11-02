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حول العالم في 24 ساعة: روسيا ترى أن قضية خاشقجي ضُخمت بكم هائل من المكائد

01:30 ص الجمعة 02 نوفمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: روسيا ترى أن قضية خاشقجي ضُخمت بكم هائل من المكائد

كتب – مصراوي:
شهد العالم الخميس، العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد وزارة الخارجية الروسية، أن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم تضخيمها بكم هائل من المكائد والافتراءات، فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، خلال زيارة عمل تقوم بها إلى أوكرانيا إن بلادها ستدعم على المستوى الأوروبي تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب القضية الأوكرانية.

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