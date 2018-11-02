تيريزا ماي تعرب عن ثقتها في التوصل لاتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي

لندن (أ ش أ)

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، عن ثقتها في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أنها أبلغت رؤساء شركات أوروبية بثقتها في التوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان "تحدثت رئيسة الوزراء عن التقدم الجيد في المفاوضات، مع اكتمال 95 % من اتفاق الانسحاب والاتفاق على هيكل ونطاق إطار عمل المستقبل ، وسيتم التوصل لاتفاق".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أكدت، في وقت سابق، على عدم إجراء استفتاء ثان بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، على غرار الاستفتاء الذي جرى في عام 2016.