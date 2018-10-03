مقتل 19 فردا على الأقل من الأمن الأفغاني في هجمات لطالبان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن 19 فردا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم في ثلاثة أقاليم في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

وقال رحمة الله تركستاني ،قائد الشرطة السابق في إقليم فارياب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما لا يقل عن خمسة من جنود القوات الخاصة وخمسة من رجال الشرطة قتلوا في فارياب شمالي البلاد بعد أن هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش مساء أمس الثلاثاء.

وذكر تركستاني أن المسلحين أخذوا أحد أفراد القوات الخاصة رهينة بعد الهجوم الذي وقع في منطقة خواجا سابز بوش.

وأضاف تركستاني أن النيران اشتعلت في نقطة التفتيش لدى مغادرة مسلحي طالبان بعد ساعات من القتال مع قوات الأمن.

وأكد هذا الحادث عضو مجلس الإقليم ،عبد الأحد البيك، الذي قال إن 11 من أفراد الأمن الأفغان قتلوا.

ومن ناحية أخرى ، قتل ستة من رجال الشرطة وأصيب أربعة آخرون في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش في منطقة تشاخانشور بإقليم نمروز جنوبي البلاد ، وفقا لما ذكره عضو مجلس الإقليم باز محمد ناصر.

وقال ناصر إن الهجوم وقع الساعة العاشرة مساء تقريبا (1730 بتوقيت جرينتش).

وفي إقليم قندهار جنوبي البلاد ، قتل ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب ستة آخرون عندما هاجم مسلحو طالبان نقطة التفتيش التي كانوا بها في منطقة معروف مساء الثلاثاء ، بحسب المتحدث باسم حاكم الإقليم عزيز أحمد عزيزي.

وفي هجوم آخر بالإقليم نفسه ، أصيب رجل شرطة وشخص من المدنيين بعد أن اصطدمت قافلة للشرطة بقنبلة على جانب الطريق في مدينة قندهار اليوم الأربعاء ، حسبما قال عزيزي.

وقام مسلحو طالبان بعدد من الهجمات القاتلة على مختلف المرافق الحكومية والتعليمية والصحية بأنحاء أفغانستان في الشهور الأخيرة.