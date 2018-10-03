إثيوبيا: تعيين مدير جديد لمشروع سد النهضة

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الشركة الكهربائية الإثيوبية، تعيين المهندس كفلي هورو، مديرًا جديدًا لمشروع سد النهضة، بعد شهر من الإعلان عن مُلابسات وفاة المهندس سمنجاو بيكيلي، الذي تبيّن أنه "مات منتحرًا".

وجرى تعيين تعيين المهندس كفلي هورو، الأربعاء، مديرًا للمشروع من قِبل الدكتور إبرهام بلاي، المدير التنفيذي للطاقة الكهربائية الإثيوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية (إينا).

وتم تعيين إفريم ولد كيدان، الذي كان يشغل منصب نائب مدير مشروع سد النهضة، مديرًا مؤقتًا للمشروع لمدة شهرين بعد وفاة بيكيلي الذي أُعلِن أنه "مات مُنتحرًا" سبتمبر الماضي.

وعُثِر على مدير مشروع السد الإثيوبي المُنتحر، في 26 يوليو الماضي، مقتولًا داخل سيارته في ميدان مسكل وسط العاصمة أديس أبابا.

وكان من المُخطط الانتهاء من أعمال بناء السد، الذي وُضِع حجر الأساس له في 2 أبريل 2011، خلال 5 سنوات.

غير أن شركة المعادن والهندسة التابعة للجيش الإثيوبي (ميتيك)، تأخّرت عن إنجاز المشروع بعد إخفاقها في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد، بما في ذلك التوربينات المطلوبة، حسبما أعلن رئيس الوزاء الإثيوبي أبي أحمد في أول مؤتمر صحفي له أغسطس الماضي.

ويبلغ عدد العاملين في المشروع، بحسب تصريحات حكومية سابقة، قرابة 10 آلاف شخص بين فنين وعمال، منهم 400 مهندس أجنبي.

وأنجزت إثيوبيا 66 بالمائة من مراحل بناء السد حتى الآن، حسبما أعلنت في وقت سابق هذا العام.

تخشى مصر أن يؤدي يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.