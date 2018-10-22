الملك سلمان وولي عهد السعودية يعزيان أسرة جمال خاشقجي

القاهرة - وكالات

اتصل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بأسرة الصحفي جمال خاشقجي، وأعرب عن تعازيه ومواساته لهم بعد الإعلان عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وجاء في وكالة الأنباء السعودي (واس): "أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الل"ه.

كما قدم ولي العهد محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيًا بصلاح خاشقجي وقدم له واجب العزاء، بحسب (واس).

وكانت السعودية أعلنت السبت أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.