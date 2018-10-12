موسكو: احتمال عقد لقاء بين بوتين وترامب 11 نوفمبر في باريس

موسكو - أ ش أ

أعلن مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، جيورجي بوريسينكو اليوم الجمعة عن احتمال عقد لقاء بين بوتين وترامب يوم 11 نوفمبر في باريس في حال شارك الزعيمان في فعالية واحدة .

وأكد بوريسينكو - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - أن موسكو منفتحة للنقاش مع واشنطن وأنه إذا كان لدى الولايات المتحدة اهتمام في مواصلة الحوار على أعلى مستوى، فإن روسيا مستعدة للنظر في مكان وزمان تنظيم مثل هذا الاجتماع للقادة .

وقال الدبلوماسي الروسي "إنه من المؤكد أننا منفتحون لمناقشة مجمل القضايا في العلاقات الثنائية مع واشنطن .. إذا كان هناك اهتمام من الجانب الأمريكي بمواصلة هذا الحوار، يبدو أن الرئيس ترامب قد أعرب عن اهتمامه بهذا الأمر، فعندئذ بالطبع سننظر في متى وأين يمكن القيام بذلك".

وبسؤال حول احتمال اجتماع الرئيسين في باريس يوم 11 نوفمبر خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، أشار بوريسينكو إلى أنه إذا كان رئيسا روسيا والولايات المتحدة يشاركان في نفس الحدث الدولي، فإن عملية التواصل بالطبع ستكون ممكنة ، لافتا إلى أنه في الوقت الراهن لا يجري دراسة هذه المسألة ، لعدم وجود طلبات من الجانب الأمريكي بهذا الصدد.