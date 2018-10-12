بدء محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز لدى السلطات التركية

القاهرة- (مصراوي):

بدأت جلسة جديدة لمحاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز لدى السلطات التركية، حسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

وتم احتجاز القس الأمريكي في تركيا ثم وُضع في الإقامة الجبرية أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، وسط ضغوط أمريكية للإفراج عنه.

والأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها هذه القضية بين العضوين في حلف شمال الأطلسي، ساهمت في تراجع الليرة التركية وكشفت عن ضعف الاقتصاد التركي، حسبما نقلته وكالة فرانس برس.

ورفضت الحكمة في الجلسات السابقة إطلاق سراح القس، لكن مقربين منه وواشنطن أبدوا نوعا من التفاؤل حيال جلسة الجمعة.