​بالخرائط.. كيف تحجز قطعة أرض "إسكان مختلط" بـ8 مدن جديدة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أراضي سكنية ضمن محور الإسكان المختلط، بمساحات تتراوح بين 500 متر، و7544 متر، في 8 مدن جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – الشروق_ العبور – 15 مايو – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – العاشر من رمضان).

مشروع أراضي الإسكان المختلط، عبارة عن أراضي سكنية وبها بعض الانشطة التجارية والترفيهية والإدارية، فيمكن تخصيص قطعة أرض واحدة وتنفيذ عليها أحد المشروعات التالية "سكنى إداري –سكني تجاري إداري – سكني تجاري – سكني تجاري إداري ترفيهي".

طريقة الحجز:

- يمكن لأي شخص أو شركة التقدم لحجز أي قطعة أرض في المدن المطروح بها أراضي الإسكان المخطلت.

-يبدأ شراء كراسة الشروط منم مقر أجهزة المدن المطروع بها الأراضي بدأ من يوم 25 سبتمبر الجاري.

- طلب الحجز لابد أن يتضمن سداد 25% من ثمن الأرض، كمقدم حجز.

- تعتمد وزارة الإسكان في التخصيص على سداد اعلى نسبة مقدم من ثمن الأرض.

- يمكن إجراء القرعة في حالة تساوى أعلى نسبة سداد مقدم الثمن.

طريقة السداد:

- استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقي الثمن في حالة التقسيط للباقي على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

يتم تقديم عروض الحجز بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل وحتى يوم 31 أكتوبر، بمقر جهاز المدينة المتواجد بها قطع الأرض.

وينشر مصراوي خرائط الأراضي على النحو التالي: