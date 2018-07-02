قرار وزاري بفرض حظر التجوال في مناطق بـ"العريش" و"رفح"

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا وزاريًا بتحديد بعض المناطق التي يسري فيها حظر التجوال بالعريش ورفح بمحافظة شمال سيناء.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار الذي حمل رقم 1194 لسنة 2018.

وأوضح القرار الوزاري، أنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال.

وتم حظر التجوال أيضًا شمالًا، من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وأوضح نص القرار الوزاري، توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها، من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعارآخر.