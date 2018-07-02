وزير الآثار: نبحث إشراك القطاع الخاص في تشغيل خدمات "الأهرامات"

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، إن تطوير منطقة الأهرامات، بدأ منذ 2009 حتى يناير 2011، ليتوقف عدة سنوات، ويبدأ مرة أخرى في نهاية 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي.

وأضاف الوزير، أن وزارة السياحة رصدت في 2015 نحو 51 مليون جنيه ليحرك المشروع، وفي 2017 تم الحصول على مليار و270 مليون جنيه للمشروع.

وتوقع الوزير، أن تصل تكلفة مشروع تطوير الهرم نحو 300 مليار جنيه بخلاف ماتم إنفاقه قبل ذلك.

وقال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، إن فلسفة مشروع تطوير منطقة الأهرامات، قائمة على غلق مدخل مينا هاوس "من نزلة السمان"، على أن يكون المدخل من طريق الفيوم ويتم ترك السيارات بالخارج، واستخدام سيارات داخل المنطفة تكون صديقة للبيئة.

وكشف الوزير عن الانتهاء هندسيًا من مشروع تطوير الأهرامات قبل منتصف شهر يوليو الجاري.

وتابع: "جاري البحث عن شريك من القطاع الخاص يتولي خدمات التشغيل مثل الحمامات والمطاعم والأتوبيسات والخدمات التي تقدم للسياح"، لافتًا إلى أن إدارة منطقة الأهرامات ستكون مصرية خالصة، ولكن خدمات التشغيل فقط للقطاع الخاص.

واستطرد: "أتمنى التشغيل قبل نهاية 2018 لرؤية الهرم بشكل مختلف، ولدينا 1600 مواطن وأسرهم يعملون في منطقة الهرم، بالحصان والكاريتات وغيره، سيتم تنظيمهم بشكل جيد، ومينفعش أصرف 600 مليون جنيه وأسيب الموضوع كده".​