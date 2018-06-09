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    اليوم.. بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة

    12:49 م السبت 09 يونيو 2018
    اليوم.. بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة

    ارشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن لجان تقدير الدرجات، تبدأ اليوم السبت، تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

    وكان طلاب الثانوية العامة، أدوا امتحاني اللغة الاجنبية الثانية والتربية الوطنية، أول أمس الخميس.

    ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات، غدا الأحد، الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية "رياضيات بحتة" بإجمالي 110 ألفا و 822 طالبا.​

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