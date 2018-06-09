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    مجلس النواب: رئيس الوزراء المكلّف لم ينته من تشكيل حكومته

    12:58 م السبت 09 يونيو 2018
    مجلس النواب: رئيس الوزراء المكلّف لم ينته من تشكيل حكومته

    المهندس مصطفى مدبولي

    كتب- عمر مصطفى:

    قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، لم ينته من وضع قائمة الوزراء الجدد في تشكيلة حكومته.

    وأضاف حسب الله في تصريح لمصراوي، أنه لم يتم دعوة البرلمان للانعقاد حتى الآن لعرض أسماء الوزراء الجددد للموافقة عليها.

    ونشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠١٨ والذي ينص على استمرار رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار تشكيل الحكومة.

    وكلف الرئيس السيسي، الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.​​

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