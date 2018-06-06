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"خطة النواب": نراعي عدم المساس بـ"رجل الشارع الغلبان" في زيادات الرسوم

12:21 م الأربعاء 06 يونيو 2018
"خطة النواب": نراعي عدم المساس بـ"رجل الشارع الغلبان" في زيادات الرسوم

مجلس النواب

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الزيادات التي أقرها مجلس النواب في مشروع قانون بتعديل رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أمس الثلاثاء، موجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، والتي أقرها المجلس في هيئة زيادة المرتبات والمعاشات، وعلاوات غلاء.

وأضاف عمر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة زيادات الرسوم التي أقرها المجلس، ستتراوح ما بين 9 إلى 10 مليارات جنيه، تذهب لسد جزء من الزيادات.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة رفضت بعض اقتراحات وزارة المالية بزيادة رسوم كروت المحمول وتصاريح العمل للمصريين بالخارج.

ولفت عمر إلى أن اللجنة راعت في زيادات الرسوم، عدم المساس بـ"رجل الشارع الغلبان"، وأنها تستهدف "المتيسرين ماديًا".

وأقر مجلس النواب، أمس الثلاثاء، قانون يرفع أسعار بعض الرسوم التي تقدمها الدولة، منها استخراج رخصة للقيادة، وجوازات السفر، وإقامة الأجانب، واستخراج الجنسية المصرية.

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مشروع قانون المعاشات المرتبات

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