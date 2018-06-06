وزير الزراعة يعلن وضع خطة لهيكلة الخدمات البيطرية لتطوير العمل

كتب- أ ش أ:

أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتطوير العمل وسرعة الإنجاز، ومنع تداخل الاختصاصات بين الإدارات المختلفة وبعضها.

وشدد وزير الزراعة، خلال الاجتماع الذي عقده بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، على سرعة إنجاز الخطة الموضوعة لإعادة هيكلة الهيئة، مع مراعاة التوافق في هذا التصور مع مقترحات المواد الخاصة بالطب البيطري.

وأوضح البنا، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخطة أيضا سيجري فيها إلغاء النظام الورقي بشكل تدريجي مع الربط الإليكتروني بين الهيئة والمديريات والوزارة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز وتحديث وتدقيق قاعدة البيانات، وكذلك يجب أن تشمل الصادرات والواردات ذات الأصل الحيواني من لحوم ومنتجات ألبان وأسماك ودواجن .

وكلف وزير الزراعة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعادة تنظيم عمليات السفر للخارج للإشراف على رسائل الحيوانات أو اللحوم أو الدواجن المستوردة، وضرورة أن يشمل ترشيح الأطباء العاملين بمديريات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية مع مراعاة دمج الخبرات المختلفة أثناء الترشيح.

وكلف الإدارة المركزية للحجر البيطري بسرعة الانتهاء من خطة تطوير المحاجر البيطرية باعتبارها صمام أمان للبلاد يمنع تسرب أي أمراض إلى الداخل.مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في توفير البروتين الحيواني بشكل آمن؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.