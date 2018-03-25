برلماني عن تصريحات أبوبكر الجندي: لابد من محاسبة الوزير

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس؛ لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على خلفية ما صدر عن وزير التنمية المحلية بأن مصير توصيات النواب "الزبالة" - على حد تعبير الوزير.

ونوه النائب في طلبه، إلى أن العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث يجب أن تقوم على التعاون والتكامل لما فيه صالح الوطن، لكن ما أعلنه الوزير يمثل إهانة بالغة للسلطة التشريعية، تستوجب المساءلة.

وأوضح أشرف رحيم، أن ما أدلى به وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، انتهاك صارخ للدستور الذي حدد صلاحيات كل سلطة داخل الدولة، ومنح السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان حق مراقبة الحكومة وتقديم التوصيات اللازمة لكافة القضايا، بالإضافة إلى التشريع.

وقال عضو مجلس النواب: "في المرة السابقة التي تجاوز فيها الوزير في حق أبناء مصر من الجنوب "الصعايدة" الموضوع مر مرور الكرام وقدم اعتذارا، ولكن هذه المرة الاعتذار لا يكفي، يجب أن يكون هناك محاسبة، نظرا لحساسية منصب الوزير".

كان وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، أدلى بتصريحات أكد خلالها أن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في الزبالة، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر.