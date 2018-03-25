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نائب وزير الإسكان يتفقد "الأسمرات 3 والشهبة" لتطوير المناطق العشوائية

11:33 ص الأحد 25 مارس 2018
نائب وزير الإسكان يتفقد "الأسمرات 3 والشهبة" لتطوير المناطق العشوائية

الأسمرات 3

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مشروعي الأسمرات 3 (7380 وحدة)، والشهبة (1608 وحدات بالمرحلة الأولى)؛ في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، خلال تفقده لمشروع الأسمرات 3، على ضرورة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، والمعروض على القيادة السياسية، مؤكدًا حل جميع المشاكل المتعلقة بالتمويل بالتنسيق مع محافظ القاهرة.

وأضاف المهندس خالد صديق، في بيان، اليوم الأحد، أنه جرى أيضًا زيارة مشروع الشهبة بحي منشأة ناصر، والتأكيد على ضرورة عرض دراسة كاملة لتحديد مداخل ومخارج المشروع، وجميع الأعمال التي تتطلبها التربة لإمكان إنشاء العمارات السكنية.​

عاصم الجزار وزير الإسكان الأسمرات

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