السيسي يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية (تغطية خاصة)

القاهرة - "مصراوي":

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ضمن الاحتفال بعيد الأم.

وشاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، في الاحتفالية، كما اصطحب عدد من الوزراء زوجاتهم، قبل أن يستمع الحضور إلى بعض المقطوعات الموسيقية التي قام بعزفها أوركسترا "النور والأمل"، الذي يضم عددا من الفتيات والسيدات الكفيفات.

ووجّه الرئيس السيسي، الشكر لأوركسترا "النور والأمل" بعد الانتهاء من عزف المقطوعات الموسيقية، قائلًا: "متشكر وكل التقدير والاحترام لحضراتكم، يوم جميل إنكم موجودين معانا وتعطونا دفعة هائلة من الرضا والبهجة والسعادة".

ويقدم "مصراوي"، تغطية خاصة لاحتفالية تكريم المرأة المصرية..

السيسي لأوركسترا "النور والأمل": "شكرًا لكم"

"النور والأمل" يعزف مقطوعات موسيقية في حفل تكريم المرأة المصرية

السيسي يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية (بث مباشر)

السيسي والوزراء بصحبة زوجاتهم في حفل تكريم المرأة المصرية

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بدء توافد الأمهات المثاليات على مقر الاحتفال بـ"عيد الأم"

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